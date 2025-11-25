ইসি সচিব
একই খামে নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার পাবেন প্রবাসীরা
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে প্রথমবারের মতো পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন প্রবাসীরা। তাদের কাছে একই খামে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার পাঠানো হবে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
ইসি সচিব বলেন, নির্বাচন কমিশনের অ্যাপের মাধ্যমে যেসব প্রবাসী রেজিস্ট্রেশন করছেন তাদের কাছে একই খামে সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার পাঠানো হবে। গণনার সময় আলাদা করে গণনা করা হবে। এ কারণে দুটি ভিন্ন রঙের ব্যালট পেপার দেওয়া হচ্ছে।
তিনি বলেন, এরই মধ্যে প্রবাসীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। আমরা আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছি। ক্রমান্বয়ে ৮টি রিজিয়নে ভাগ করে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি।
এমইউ/কেএসআর