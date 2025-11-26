পররাষ্ট্র সচিব
ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা না কমলে দারিদ্র্য হ্রাস দূর স্বপ্ন
পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম বলেছেন, বাজারে প্রবেশাধিকারের নতুন শর্ত, শুল্ক ও নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়ন ও মূল্যসংযোজনকে ব্যাহত করছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এসব বাধা শিথিল না হলে দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি উদীয়মান অর্থনীতির জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থার (ইউনিডো) সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
রিয়াদে গত ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে ইউনিডোর ২১তম সাধারণ অধিবেশন। চলবে আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।
এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিট ২০২৫’। এতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম।
ইউনিডোর অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, বাংলাদেশসহ উদীয়মান অর্থনীতিগুলো রপ্তানি গন্তব্য বাজারে নতুন ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জে পড়ছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের সীমাবদ্ধতা, কঠোর প্রি-রিকুইজিট এবং বাজারে প্রবেশাধিকারে নতুন শর্ত শিল্প সম্প্রসারণকে বাধাগ্রস্ত করছে।
আসাদ আলম সিয়াম বলেন, এসব প্রতিবন্ধকতা দূর না হলে দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি কিংবা উৎপাদনশীল খাতে উন্নয়ন সবই দূর স্বপ্ন হয়ে থাকবে। পররাষ্ট্র সচিব ইউনিডোর কার্যক্রম জোরদার করতে সংস্থাটিতে যথাযথ অর্থায়ন ও সম্পদ বরাদ্দের আহ্বান জানান।
এ ছাড়া পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জলবায়ু সহনশীলতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সার্কুলার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইউনিডোর সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগকে স্বাগত জানান তিনি। একইসঙ্গে বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য ইউনিডোর প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন পররাষ্ট্র সচিব।
