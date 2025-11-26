দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত সেই শাহীন না ফেরার দেশে
রাজধানীর কদমতলীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত শাহীন (২৬) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারে মৃত্যু হয় তার।
এর আগে, গত শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় শাহীনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়।
শাহীনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. মোহন ও খোরশেদ জানান, শাহীন জুরাইনে একটি ফার্নিচারের দোকানে কাজ করেন। গত শনিবার বিকেলে দুর্বৃত্তরা জুরাইন চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় শাহীনকে লক্ষ্য করে মাথার পেছন দিকে গুলি করে পালিয়ে যান। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়।
নিহতের ভাই সাদ্দাম বেপারী বলেন, আমার ভাইকে ডেকে নিয়ে ৪-৫ মিলে ধরে পিস্তল দিয়ে মাথায় গুলি করে। হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই। শাহীনকে যারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল তারাই এই হত্যায় জড়িত থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করেন তিনি।
সাদ্দাম বেপারী আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের সদর জেলার কেশবপুর গ্রামে। রাজধানীর কদমতলীর জুরাইনের চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন শাহীন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
