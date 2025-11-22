  2. জাতীয়

জুরাইনে যুবককে গুলি করে পালালো দুর্বৃত্তরা

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর কদমতলীর জুরাইন চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শাহিন (৩১) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়।

তাকে নিয়ে আসা মো. মোহন ও খোরশেদ নামের দুজন পথচারী জানান, শাহীন জুরাইনে একটি ফার্নিচারের দোকানে কাজ করেন। বিকেলে দুর্বৃত্তরা জুরাইন চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় তাকে লক্ষ্য করে মাথার পেছন দিকে গুলি করে পালিয়ে যান। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক জানান, জুরাইন এলাকা থেকে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢামেকে এসেছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়েছি।

কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জেআইএম

