সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলনে সেনাপ্রধান

সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলনে সেনাপ্রধান
সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের বার্ষিক অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বগুড়া সেনানিবাসের আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে (এসিসিঅ্যান্ডএস) এ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সম্মেলনে পৌঁছালে সেনাপ্রধানকে স্বাগত জানান জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার এবং এসিসিঅ্যান্ডএস কমান্ড্যান্ট।
সম্মেলনে সেনাবাহিনী প্রধান সাঁজোয়া কোরের ইউনিট অধিনায়ক ও উপস্থিত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কোরসহ পুরো সেনাবাহিনীর উন্নয়নে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন।
সেনাপ্রধান সাঁজোয়া কোরের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং মাতৃভূমির সেবায় সাঁজোয়া কোরের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এসময় তিনি আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযোজনীয় সক্ষমতা অর্জন করে বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার জন্য সাঁজোয়া কোরের সব সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান এবং প্রত্যেক সদস্য ভবিষ্যতে দেশ সেবায় অনন্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
পরবর্তীতে, সেনাপ্রধান এসিসিঅ্যান্ডএসে বৃক্ষরোপণ ও অধিনায়কের সঙ্গে আলোকচিত্রে অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে জিওসি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড, সাঁজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ড্যান্ট, ডিজি এনএসআই, অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন ও বগুড়া এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরের ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, কমান্ড্যান্ট এসিসিঅ্যান্ডএস, সাঁজোয়া ব্রিগেডের প্রতিনিধিরা, সব সাঁজোয়া ইউনিটের অধিনায়ক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
টিটি/এমএএইচ/এমএস