কম খরচের এয়ারলাইন্সের বাড়তি ভাড়া কার পকেটে যায়, প্রশ্ন উপদেষ্টার

প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন

কম খরচের (লো কস্ট) এয়ারলাইন্সের ভাড়া কী করে প্রচলিত এয়ারলাইন্সগুলোর চেয়ে বেশি হয় এবং এই বাড়তি টাকা কার পকেটে যায় তা বের করা হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান চলাচল উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে নতুন ‘লো কস্ট ক্যারিয়ার’ ফ্লাইআডিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।

সম্প্রতি ঢাকা থেকে সৌদি আরবের জেদ্দা রুটে যাত্রী পরিবহন শুরু করেছে নতুন ‘লো কস্ট ক্যারিয়ার’ ফ্লাইআডিল। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী সউদিঅ্যারাবিয়ান এয়ারলাইনসের সহযোগী কোম্পানি ফ্লাইআডিল মূলত একটি বাজেট এয়ারলাইন্স বা লো কস্ট ক্যারিয়ার। গত বুধবার থেকে তারা ঢাকা-জেদ্দা রুটে যাত্রী পরিবহন শুরু করেছে এবং অচিরেই আরও রুট বাড়ানোর আগ্রহের কথা জানিয়েছে।

উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আমি জানি ফ্লাইআডিল একটি স্বল্প খরচের এয়ারলাইন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে লো কস্ট এয়ারলাইনের খরচ লিগ্যাসি এয়ারলাইনগুলোর চেয়ে বেশি। এটি আমার কাছে একটি খুব বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এবং আমি এটি চাই না।

বেসামরিক বিমান চলাচল উপদেষ্টা হিসেবে এ খাতের কোনো অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছেন জানিয়ে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ফ্লাইআডিলের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে এই বাড়তি ভাড়ার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবো। কম খরচের এয়ারলাইনগুলো ফ্লাইটে এক গ্লাস পানিও দেয় না, ফ্লাইটে পানি নিলেও তার জন্য দাম দিতে হয়। তাহলে কেন আপনি টাকা নেওয়ার সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবেন না? এই টাকা কে নিচ্ছে? আমি এর (এই টাকার) ট্রেইল অনুসরণ করে সমস্যাটি সমাধান করতে চাই।

দেশের এয়ারলাইন্স খাতে ‘ক্রিমিনালিটি’ আছে মন্তব্য করে উপদেষ্টা বলেন, আমাদের এই বিমানবন্দর দিয়ে প্রায় ১৩ মিলিয়ন যাত্রী যাতায়াত করেন। কিন্তু সক্ষমতা আছে মাত্র ৮ মিলিয়নের। আমাদের একটি নতুন টার্মিনাল প্রস্তুত আছে। আমরা চাই আরও বেশি সংখ্যক এয়ারলাইন্স আমাদের সঙ্গে আসুক এবং সম্ভব হলে তাদের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াক। পাশাপাশি এই খাতের যে অপরাধ প্রবণতা (ক্রিমিনালিটি) রয়েছে তা দূর করুক। এই শব্দটি ব্যবহার করার জন্য আমি দুঃখিত।

তিনি বলেন, যখন আমি সিভিল অ্যাভিয়েশনের এই দায়িত্ব নিলাম এবং এর আশেপাশে যে ক্রিমিনালিটি দেখলাম তা আমাকে খুব, খুব দুঃখ দিয়েছে। আমি জানি, আমি যেসব পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি, তার জন্য অনেকেই আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় অপবাদ দিয়ে কোনো উদ্দেশ্যই পূরণ হবে না। এ খাতে ‘ইনসাফ’ ফিরিয়ে আনতে ‘যেকোনো পথ অতিক্রম করতে রাজি’ বলেও মন্তব্য করেন উপদেষ্টা।

টাকার অভাব এবং ফ্লাইটের টিকিটের উচ্চমূল্যের কারণে প্রবাসী শ্রমিকরা যে দীর্ঘদিন দেশে ফিরতে পারেন না, সেই বাস্তবতা তুলে ধরে নিজের দুঃখবোধের কথা বলেন বশিরউদ্দীন।

তিনি বলেন, আমি খুব দুঃখ পাই যখন দেখি আমাদের অভিবাসী শ্রমিকেরা, যারা জীবিকার জন্য তাদের পরিবারকে দীর্ঘ সময়ের জন্য পেছনে ফেলে চলে যান। কিন্তু বছরের পর বছর ফিরে আসতে পারেন না। তারা ঋণ করেন। তারা যখন সৌদি আরব বা অন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশে যান, তখন তাদের পেছনে ঋণ থাকে এবং সেই ঋণ মেটাতে তাদের উপার্জনের কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। বিমান ভাড়া দিয়ে দেশে এসে প্রিয় স্ত্রী-সন্তানদের দেখার কথা তো ভুলেই যান তারা। এটা আমাকে সত্যিই ব্যথিত করে।

অনুষ্ঠানে ঢাকায় সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়াহ, ফ্লাইআডিলের সিইও স্টিভেন গ্রিনওয়ে এবং বাংলাদেশে এয়ারলাইন্সটির প্রতিনিধি (জিএসএ) অ্যাভিয়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইমরান জাহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

