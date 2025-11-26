  2. জাতীয়

গহীন পাহাড় থেকে অপহৃত দুই ব্যবসায়ী উদ্ধার, গ্রেফতার দুই রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোনকল করার মাত্র দেড়ঘণ্টার মধ্যে কক্সবাজারের উখিয়ার গহীন পাহাড় থেকে অপহৃত দুই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করেছে ইনানী পুলিশ ফাঁড়ির একটি টহল দল। একই সঙ্গে অপহরণকারী দুই রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানান।

উদ্ধারকৃতরা হলেন—সাইফুল ইসলাম (২৮) ও নুরুল হোসেন (৪২)। গ্রেফতাররা হলেন— নুরুল হাকিম (২৫) এবং সৈয়দ নূর (৪০)।

আনোয়ার সাত্তার বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কক্সবাজারের উখিয়া থেকে একজন কলার ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ নম্বরে ফোনকল করে জানান, তার প্রতিবেশী দুই ব্যক্তিকে চাপটখালী, ঢালারমুখ, জালিয়া পালং ৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কিছু দুর্বৃত্ত অপহরণ করে ইনানীর কাছে দুর্গম গহীন পাহাড়ে আটকে রেখে ৬ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে।

জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরের ফোনকলটি রিসিভ করেছিলেন কনস্টেবল রঞ্জিত দেবনাথ। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উখিয়া থানায় বিষয়টি জানান। পরে ইনানী পুলিশ ফাঁড়িকে দ্রুত উদ্ধারের ব্যবস্থা জন্য বিষয়টি জানানো হয়।

আনোয়ার সাত্তার বলেন, সংবাদ পেয়ে ইনানী পুলিশ ফাঁড়ির একটি টহলদল ঘটনাস্থল জালিয়া পালং থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার গহীন দুর্গম পাহাড়ে গিয়ে অপহরণের শিকার দুই ভুক্তভোগীকে রাত ৮টার দিকে উদ্ধার করে। পুলিশের উপস্থিত টের পেয়ে অপহরণকারীরা পালিয়ে যায়। পরে ভুক্তভোগীদের বর্ণনামতে অপহরণের অভিযোগে সন্দেহভাজন দুই রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেতারদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

