মানহানিকর বক্তব্য প্রচারের বিষয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজের বিবৃতি

মানহানিকর বক্তব্য প্রচারের বিষয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজের বিবৃতি
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতন্দ্রানু রিপা নামের এক নারীর দেওয়া ভিডিও বক্তব্যকে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং চরিত্রহননের অপচেষ্টা বলে বিবৃতি দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন তিনি অতন্দ্রানু রিপা নামে কোনো নারীকে চেনেন না। তার সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্কের বিষয়ে যেসব দাবি করা হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। এ ধরনের বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।
অবিলম্বে এ ধরনের বক্তব্য বন্ধ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যথায় এসব মানহানিকর, আপত্তিকর ও চরিত্রহননের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
উপ-প্রেস সচিব বলেন, অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও বক্তব্য প্রচার ও তার চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন অতন্দ্রানু রিপা নামের এক নারী। এ বিষয়ে সরকার নজর রাখছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।
এমইউ/এমএএইচ/এমএস