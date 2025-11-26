  2. জাতীয়

কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ আগুন: ফাইল ছবি

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে জরুরি সহায়তা হিসেবে ১৯০০ প্যাকেট শুকনো খাবার, কম্বল, মশারিসহ অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবারও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সহায়তার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশি-বিদেশি এনজিও এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মধ্যে একটি যৌথ সভা হয় । এতে জানানো হয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশি-বিদেশি এনজিওগুলো আগামীকাল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করবে।

এছাড়াও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন বস্তিবাসীদের সুবিধার্থে একাধিক মোবাইল টয়লেট স্থাপনসহ আর্থিক সহায়তা করবে বলে সভায় জানানো হয়।

এর আগে মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে কড়াইল বস্তিতে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। একে একে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিট গিয়ে পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টার পর রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস জানায় আগুনে এক হাজার ৫০০ ঘর পুড়ে গেছে। বস্তিটিতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

