  2. জাতীয়

দুদক ডিএনসিসি প্রশাসকের অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা নেব: আসিফ মাহমুদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৬ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া/ছবি জাগো নিউজ

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনুসন্ধানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সচিবালয়ে ১১ জেলার ৪৪টি উপজেলায় পাবলিক লাইব্রেরি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা জানান।

প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানাবিধ অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুস গ্রহণের অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক।

দুদকের অনুসন্ধানের বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘অবশ্যই, যদি কোনো অনিয়ম থাকে, দুদক সেটা অনুসন্ধান করতে পারে। যদি অনুসন্ধান করে তারা কিছু পান আমাদের জানাবেন, আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’

