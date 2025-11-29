একই দিনে নির্বাচন-গণভোট: সময় কমাতে কেন্দ্র বাড়ানোর চিন্তা

একই দিনে নির্বাচন-গণভোট: সময় কমাতে কেন্দ্র বাড়ানোর চিন্তা
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই দিনে আয়োজনের কারণে সময়–সংকট বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই সম্ভাবনা যাচাই করতেই রাজধানীতে মক ভোটিং আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পরিদর্শনে এসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানান, ভোট ও গণভোট একই দিনে হলে ভোটারদের লাইন দীর্ঘ হতে পারে-তাই সময় ব্যবস্থাপনা দেখে প্রয়োজন হলে কেন্দ্র ও বুথ বাড়ানো হবে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাজধানীর সবধরনের ভোটারদের নিয়ে, শেরেবাংলা নগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সংসদ ভোট ও গণভোটের মক ভোটিংয়ের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মক ভোটিং পরিদর্শন করে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় অন্য কমিশনার ও ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পরিদর্শন শেষে সিইসি বলেন, আমরা অনুমানের ভিত্তিতে এগোতে চাই না। বাস্তব অভিজ্ঞতা দেখে সিদ্ধান্ত নেব। যদি মনে হয় বুথ বা পোলিং স্টেশন বাড়ানো প্রয়োজন, আমরা তা করব। খরচ নয়, ভোটারের সুবিধাই আগে।
মক ভোটিংয়ে দীর্ঘ লাইন, সময় নিয়ে উদ্বেগ
মক ভোটিংয়ে অনেক ভোটার দেড় ঘণ্টার বেশি লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এটি সময় সংকটের ইঙ্গিত দেয় কি না-এমন প্রশ্নে সিইসি বলেন, এটাই তো অ্যাসেসমেন্টের উদ্দেশ্য। একজন ভোটার ভোট দিতে কত সময় নিচ্ছেন, গণভোটের ব্যালটের কারণে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সময় কত-সব হিসাব আজকের অভিজ্ঞতা থেকেই বের হবে।
তিনি বলেন, যদি রিয়েল-টাইম মূল্যায়নে দেখা যায় বুথ বাড়ালে গণভোটসহ পুরো প্রক্রিয়া সময়মতো শেষ করা সম্ভব-তাহলে বাড়ানো হবে।
সিইসি জানান, গত ১৫ বছরে বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন। অনেকে কখনো ভোট প্রক্রিয়া দেখেননি। মক ভোটিং নতুন ভোটারদের জন্য বাস্তব অনুশীলনও বটে।
গণভোট বুঝছে না ভোটাররা-কিন্তু ‘এটাই স্বাভাবিক’
মক ভোটিংয়ে অনেক ভোটার গণভোটের হ্যাঁ–না বুঝতে পারছিলেন না এ বিষয় সামনে আনলে সিইসি বলেন, এটা স্বাভাবিক। এখনো আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়নি। মাত্র গত মঙ্গলবার অধ্যাদেশ হয়েছে, এরপরই আমরা প্রক্রিয়া শুরু করেছি। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়সহ আমরা সবাই মিলে ব্যাপক প্রচারণা চালাব।
তিনি বলেন, গণভোটের চারটি প্রশ্ন ‘বান্ডেল’, আলাদা করে প্রতিটি প্রশ্নে হ্যাঁ–না দেওয়ার সুযোগ নেই-এটি আইনগত বাধ্যবাধকতা।
আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের চেয়ে উন্নত উল্লেখ করে সিইসি বলেন, সামগ্রিক আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো। বাংলাদেশের আইন–শৃঙ্খলা কখনোই শতভাগ নিখুঁত ছিল না। বিচ্ছিন্ন ঘটনা সব সময়ই থাকে। তবে আগের তুলনায় পরিস্থিতি অনেক উন্নত। সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছি।
মক ভোটিং তফসিল ঘোষণার আগেই অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্ন উঠলে সিইসি বলেন, আশা করি ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা করা হবে। তখনই বিস্তারিত জানা যাবে।
