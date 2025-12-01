বন্ধের পর সীমিত পরিসরে শুরু এনআইডি সেবা
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন ও নতুন নিবন্ধনের বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
ইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণের অংশ হিসেবে আপাতত এনআইডি সংশোধনের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র স্থগিত থাকবে। তবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিশেষ করে আয়কর রিটার্ন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে টেলিফোন নম্বর পরিবর্তনের সুযোগসহ কিছু সংশোধনী সেবা চালু থাকবে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এ কথা জানান ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।
তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ভোটার তালিকা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকদের এনআইডি সংশোধনের জন্য সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন স্থগিত থাকবে। ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পরই এসব সেবা পুনরায় চালু করা হতে পারে।
যে সাতটি সেবা স্থগিত থাকবে তার মধ্যে রয়েছে—ভোটারের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, পেশা, জন্মতারিখ, ভোটার ঠিকানা ও ছবি। অন্যদিকে, বর্তমানে নাগরিকদের জন্য কিছু সংশোধনী সেবা চালু রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলোতে এনআইডি সংশোধনের জন্য আবেদন করা যাবে।
যে আবেদনগুলো সংশোধন করা যাবে—স্বামী বা স্ত্রীর নাম, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধর্ম ও টেলিফোন নম্বর (বিশেষ করে আয়কর রিটার্ন সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এ পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে)।
ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব বলেন, নতুন এনআইডি নিবন্ধনের কার্যক্রম বর্তমানে চালু আছে এবং আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে। তবে, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট কাট-অফ ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে।
তিনি জানান, গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং নিবন্ধিত হয়েছেন, শুধু তাদের নামই আসন্ন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এর বাইরে, চেক ডেট বা কাট-অফ ডেট ৩১ অক্টোবরের পরে কেউ ১৮ বছর পূর্ণ করলেও এই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।
আখতার আহমেদ আরও জানান, প্রবাসীদের জন্য আউট অব কান্ট্রি ভোটিং (ওসিভি) নিবন্ধনের সময়সীমা ১৮ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২৫ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত করা হয়েছে। এছাড়া নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের অগ্রগতির বিষয়ে এখনো পর্যন্ত তদন্ত রিপোর্টগুলো আসছে। পর্যায়ক্রমে আমরা যখনই জানতে পারবো জানিয়ে দেবো।
এমওএস/এমকেআর/এমএস