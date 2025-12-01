ডিএমটিসিএল এমডি
মেট্রোর ছাদে ওঠা ছেলেটি বিদ্যুতায়িত হয়নি এটাই সৌভাগ্য
মেট্রোরেলের ছাদে ওঠা ছেলেটি বিদ্যুতায়িত হয়নি এটাই আমাদের সৌভাগ্য বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফারুক আহমেদ।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে ডিএমটিসিএলের কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির মাসিক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন ফারুক আহেমদ।
ফারুক আহমেদ বলেন, একটা ছেলে মেট্রোরেলের দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে কোনো একটি জায়গা দিয়ে ছাদে উঠে গেছে। তার উদ্দেশ্য কী ছিল, সেটা জানা যায়নি। আবার ছাদে ওঠার ঘটনায় একজনকে পাওয়া গেলেও আরও কেউ সঙ্গে ছিল কি না— তা জানতে তদন্ত করছে পুলিশ।
মেট্রোরেলের ছাদে কিশোর ওঠে পড়ার ঘটনা ‘স্যাবোটাজ’ কি না তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তদন্ত করে দেখছে জানিয়ে ফারুক আহমেদ বলেন, নিরাপত্তা বাড়াতে মেট্রোরেল স্টেশনগুলোর নিচে সিসি ক্যামেরা লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে কোনো ঘটনার উৎস বোঝা যাবে। স্যাবোটাজ আছে কি না-সেটাও বোঝা যাবে।
