চট্টগ্রাম বন্দরমুখী পদযাত্রায় পুলিশের বাধা

চট্টগ্রাম বন্দরমুখী পদযাত্রায় পুলিশের বাধা
চট্টগ্রাম বন্দর ভবন অভিমুখে পদযাত্রার চেষ্টা করেছে সাম্প্রতিক সময়ে গঠিত ‘চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা পরিষদ’। তবে পুলিশের বাধার মুখে তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) নগরীর আগ্রাবাদ মোড় থেকে চট্টগ্রাম বন্দর ভবন অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। তবে তাদের বারিক বিল্ডিং মোড় পার হতে দেয়নি পুলিশ। সেখানেই সমাবেশ সারেন পরিষদের নেতারা।
সমাবেশে বন্দর রক্ষা পরিষদের আহ্বায়ক হাসান মারুফ রুমী বলেন, ‘বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি সিসিটি ও এনসিটি কোনোভাবেই বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দিতে দেব না। আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। তারা মুখস্থ বলে দিচ্ছেন বন্দরের সক্ষমতা কম। অথচ এনসিটি বন্দরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলছে। রেকর্ড আয় করেছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে। এনসিটি বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব সংকটে ফেলা আমরা শক্তহাতে প্রতিরোধ করবো। আমরা বন্দর রক্ষা করবো। আমরা আমাদের দেশ রক্ষা করবো।’
