ভোটের প্রস্তুতিতে সন্তোষ ইইউর, পর্যবেক্ষণে থাকবে বড় দল

ভোটের প্রস্তুতিতে সন্তোষ ইইউর, পর্যবেক্ষণে থাকবে বড় দল
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক প্রস্তুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেছেন, এবারের ভোটে ইইউর বড় একটি প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষণে থাকছেন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।
আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হওয়ার কথা রয়েছে, ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করবে ইসি। শেরেবাংলানগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শনিবার ‘মক ভোটিং’ দেখে এসেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত। এর তিনদিনের মাথায় সিইসির সঙ্গে এ বৈঠক হলো।
মাইকেল মিলার বলেন, ‘ইইউ সময় মতো, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সমর্থন করে। এটা বাংলাদেশের সামনে একটা বড় সুযোগ’।
এরই ধারাবাহিকতায় দুই ভোটের মহড়ার প্রসঙ্গ টেনে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনের প্রাক-প্রস্তুতির দেখে আমি অভিভূত। সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে তা করা হয়েছে।
ইসির সক্ষমতা ও অঙ্গীকারের বিষয়টিও তুলে ধরেন মাইকেল মিলার।
‘নির্বাচন কমিশনের কমিটমেন্ট ও পেশাদারত্ব এবং ভোট পরিচালনার সক্ষমতা দেখতে পেয়েছি। ২০২৬ সালে বিশ্বের বড় একটি নির্বাচন হচ্ছে বাংলাদেশে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবারের নির্বাচনে একটি খুব বড় নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন নিয়োজিত রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এবারের ভোটে নানা ধরনের সহযোগিতা দিয়ে আসছে ইইউ। এ ধারা অভ্যাহত রাখার বিষয়ে ইইউর সমর্থনের কথা জানান তিনি।
এমওএস/এমআরএম/জেআইএম