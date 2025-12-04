এভারকেয়ারের পাশে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারের অবতরণ-উড্ডয়ন

এভারকেয়ারের পাশে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারের অবতরণ-উড্ডয়ন
রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালের পাশের মাঠে সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার পরীক্ষামূলক অবতরণ-উড্ডয়ন করেছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার পর হেলিকপ্টারটি বেশ কয়েকবার ওঠানামা করে।
যদিও গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, এসএসএফের নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী আজ হাসপাতালটির কাছের দুটি মাঠে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারের পরীক্ষামূলক অবতরণ-উড্ডয়নের কথা রয়েছে। তাই এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হতে সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এভারকেয়ার হাসপাতালে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসাধীন। তার নিরাপত্তায় এসএসএফ মোতায়ন করা হয়েছে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতালের সামনে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভিড় কম ছিল। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু নেতাকর্মী হাসপাতালের সামনে ভিড় করছেন। তারা হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনের সড়কে কাঁটাতারের ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসপাতালের সামনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিতি রয়েছেন।
দুপুর সাড়ে ১২টায় হাসপাতালের সামনে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের ব্রিফ করার কথা ছিল। তবে দুপুর ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত তিনি হাসপাতাল থেকে বের হননি।
হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। তার চিকিৎসায় দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন।
গত ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষায় ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ায় তাকে ভর্তি করা হয়। গত রোববার ভোরের দিকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এসডিইউ থেকে সিসিইউতে নেওয়া হয়।
