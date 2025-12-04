ব্যান্সডকের নতুন ডিজি মুনিমা হাফিজ
বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্রের (ব্যান্সডক) নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) নিয়োগ পেয়েছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুনিমা হাফিজ।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) তাকে এ নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
অন্যদিকে, ব্যান্সডকের বর্তমান ডিজি কাজী আনোয়ার হোসেনকে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
এছাড়া, আরেক প্রজ্ঞাপনে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আখতারুজ্জামানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) করা হয়েছে।
