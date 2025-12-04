  2. জাতীয়

বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানালেন শিশির মনির

প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানালেন শিশির মনির

সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে সাবেক এমপি নাছির উদ্দিন চৌধুরীকে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সংবাদ সম্মেলনে এই মনোনয়নের ঘোষণা দেন।

এদিকে মনোনয়ন ঘোষণার পরপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন একই আসনের জামায়াতের প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিশির মনির।

তিনি তার ফেসবুকে লিখেছেন, ‌‘অভিনন্দন জনাব নাছির উদ্দিন চৌধুরী। সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সুনামগঞ্জ-০২ (দিরাই-শাল্লা)।

শিশির মনিরের এমন পোস্টের পর তার কমেন্ট বক্সে এ অনেকেই ইতিবাচক-নীতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তবে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল বলছেন, এই পোস্টের মাধ্যমে দিরাই-শাল্লার রাজনৈতিক সম্প্রীতির জানান দিচ্ছে।


