বিএনপি সহযোগিতা চাইলে সরকার বিবেচনা করবে: উপ-প্রেস সচিব
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে এরই মধ্যেই বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সহযোগিতা চাওয়া হয় সেটা সরকার বিবেচনা করবে।
তিনি বলেন, সরকার এরই মধ্যেই খালেদা জিয়াকে ভিভিআইপি ঘোষণা করেছে। আইন অনুযায়ী তিনি যেসব সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা প্রাপ্য সবই নিশ্চিত করা হবে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে গণমাধ্যম কর্মীর প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
গণমাধ্যম কর্মীরা জানতে চান, খালেদা জিয়া আজ মধ্যরাতে কিংবা আগামীকাল লন্ডন যেতে পারেন, এ ব্যাপারে বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা চেয়েছে কি না? এ প্রশ্নের জবাবে আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ওইসব কথা বলেন।
