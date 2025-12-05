  2. জাতীয়

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে সেমিনার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৯ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে সেমিনার

সুস্থ নগরের জন্য সুস্থ মাটি প্রতিপাদ্যে বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও আজ পালিত হলো বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস। দিবসটি উপলক্ষে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) মাল্টিপারপাস হলে এক সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে এফএও–এর প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বেগম সামিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. সেলিম খান। বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ভূমিকা সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আব্দুল হালিম।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জি. কে. এম. মোস্তাফিজুর রহমান। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের প্রফেসর ড. মো. জসীম উদ্দিন।

আয়োজনে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন এসআরডিআই, বিএআরসি, ডিএই, বারি, বিনা, বিএডিসিসহ বিভিন্ন সংস্থার মৃত্তিকা বিজ্ঞানী, দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

১৯৭৩ সাল থেকে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট দেশের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা জরিপ, মানচিত্র ও রিপোর্ট প্রণয়ন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৩ ও ২০০৯ সালে লবণাক্ততা জরিপ সম্পন্ন করা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের হালনাগাদ তথ্য প্রণয়নের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালে নতুন করে লবণাক্ততা জরিপ সম্পন্ন করে ২০২৫ সালের হালনাগাদ লবণাক্ততা মানচিত্র ও রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

এনএইচ/এসএনআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।