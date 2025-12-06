  2. জাতীয়

বাংলাদেশ এনার্জি কনফারেন্স শুরু

প্রকাশিত: ১০:৫৯ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতকে ঘিরে আলোচনা-পর্যালোচনার তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ এনার্জি কনফারেন্স শুরু হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরে এই কনফারেন্স শুরু হয়।

এ বছর বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইকোলজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিডাব্লিউজিইডি) এই কনফারেন্সটির আয়োজন করছে। এছাড়া সহ-আয়োজক হিসেবে থাকছে জলবায়ু ও জ্বালানি-সংশ্লিষ্ট এনজিও, দ্বিপাক্ষিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি-প্রচারক সংগঠন, গণমাধ্যম এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনসমূহ।

এটি এমন একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জ্বালানি সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ পান।

এবারের কনফারেন্সে বিদ্যুৎ, জ্বালানি খাতের ৩০০ এর বেশি অংশীজনের অংশগ্রহণ করছেন। অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানসহ জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট অনেকেই উপস্থিত রয়েছেন।

