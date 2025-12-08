ইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

ইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল প্রস্তুতির মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জামায়াত ইসলামীর একটি প্রতিনিধি দল।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) নির্বাচন ভবনে এ বৈঠক শুরু হয়।
সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন ছাড়াও অন্য নির্বাচন কমিশনাররা বৈঠকে রয়েছেন।
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দল রয়েছে এই বৈঠকে।
ভোট প্রস্তুতি ও তফসিল নিয়ে আলোচনার মধ্যে রোববার প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করে নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও ইসির সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে ১০ ডিসেম্বর।
এরপর চলতি সপ্তাহে তফসিল ঘোষণার কথা রয়েছে ইসির। ফেব্রুয়ারির দিকে যে কোন দিন ভোটের তারিখ নির্ধারণ করা হবে।
গেলো সপ্তাহে বিএনপি ও এনসিপির প্রতিনিধির দল সিইসির সঙ্গে বৈঠক করেছে। তফসিল প্রস্তুতির মধ্যে এবার জামায়াত প্রতিনিধি দল বৈঠকে বসলো ইসির সঙ্গে।
এর আগে সকাল সাড়ে ১০টায় বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এমওএস/এসএনআর