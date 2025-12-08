ফেরদৌসের পর এবার পপিকে বাদ দিলেন নির্মাতা
তরুণ নির্মাতা আরিফুর জামান আরিফ ২০১৮ সালে নির্মাণ শুরু করেন ‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’ সিনেমা। ছবিটিতে জুটি বেঁধে ছিলেন ফেরদৌস ও পপি। মাত্র দুদিন কাজ করেছিলেন তারা। এরপর ফেরদৌস রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে পপি চলে যান আড়ালে।
এরপর সাত বছরের অপেক্ষা। ছবির কাজ শেষ হয়নি।
মাস দুয়েক আগে পরিচালক আরিফ জানিয়েছিলেন সিনেমা থেকে ফেরদৌসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবার জানালেন পপিকেও বাদ দিয়েছেন তিনি। তবে তাদের জায়গায় কারা যুক্ত হচ্ছেন সে বিষয়ে কিছুই বলেননি পরিচালক।
আরিফ জামান বলেন, ‘কোনো কুল-কিনারা না পেয়েই তাদেরকে সিনেমা থেকে বাদ দিতে হচ্ছে। অনেক তো অপেক্ষা করলাম। আর কতো!’
নতুন কাদেরকে যুক্ত করা হচ্ছে এমন প্রশ্নের জবাবে আরিফ বলেন, ‘এই মুহূর্তে জানাতে চাচ্ছি না। পরিকল্পনা এখনো শেষ হয়নি। আশা করছি শিগগিরই জানাতে পারব।’
আরিফ জামান জানান, নতুন বছরের (২০২৬) ১৬ জানুয়ারি থেকে শুটিং শুরু হবে। এদিন বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী, কালজয়ী উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযয়ের ৮৮ তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনটিতেই চূড়ান্ত ঘোষণার মাধ্যমে শুটিং শুরু হবে ‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’ ছবির।
প্রসঙ্গত, ছবিটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন দর্শনের আলোকে নির্মিত হচ্ছে। এতে শরৎচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করছেন গুণী অভিনেতা গাজী রাকায়েত।
