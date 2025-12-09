  2. জাতীয়

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক

ভোট নির্বিঘ্ন করতে মাঠ প্রশাসন পুরোপুরি তৎপর থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৪:০৯ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পটিয়ায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্যোগে উপকারভোগীদের মধ্যে আর্থিক অনুদান ভাতা বিতরণ করা হয়

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। জাতির যে আকাঙ্ক্ষা- একটি ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন, সে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য সরকারি কর্মকর্তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সেজন্য মাঠপর্যায়ে প্রশাসন পুরোপুরি তৎপর থাকবে। পটিয়াতেও প্রশাসনের সব কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রামের পটিয়ায় স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক বলেন, চট্টগ্রাম জেলায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন উপজেলায় পরিদর্শন করছি। এরই মধ্যে ৪টি উপজেলায় গিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড দেখা হয়েছে এবং দিক নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এর আগে জেলা প্রশাসক পটিয়া উপজেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্যোগে ৪৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে আর্থিক অনুদান ভাতা, পুনর্বাসন সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ করেন। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানুর রহমান।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের হঠাৎ দুর্ঘটনা তহবিল থেকে ৫ জনের হাতে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি উপকারভোগীদের স্মার্ট নাগরিক কার্ড প্রদান করা হয়। বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ১০টি পরিবারকে পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হয়। এছাড়াও সমাজসেবার নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় ৫০ জন উপকারভোগীর মধ্যে বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিক্ষাবৃত্তির চেক ও উপকরণ বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ৫ জন বিশেষ সহায়তা পান। এছাড়া পটিয়ার সরকারি শিশুপারিবারের ২৪ জন শিশুর মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী, পোশাক, শিক্ষা উপকরণ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

