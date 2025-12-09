গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে জনমত গঠনে সারাদেশে প্রচারণা চালাবে ৮ দল
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে জনমত গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণা চালানোর ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতসহ আট দল।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আট দলের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানিয়ে আট দলের পক্ষে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর তফসিল দেখে শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আট দলের প্রত্যেক দল পৃথক কর্মসূচি পালন করবে।
তিনি আরও বলেন, আট দলভুক্ত দলসমূহের কার্যক্রম বেগবান করতে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হবে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আট দলভুক্ত দলসমূহের মধ্যে আসন সমঝোতার আলোচনা ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির মহাসচিব মাওলানা মুসা বিন ইযহার ও সিনিয়র নায়েবে আমির আবদুল মাজেদ আতহারী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদিক হক্কানী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান হামিদী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম চান ও মহাসচিব নিজামুল হক নাঈম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুল আলম, ফজলে বারী মাসউদ প্রমুখ।
