ভিয়েতনামে বন্যায় হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতিতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা এবং কৃষি ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এ শোক প্রকাশ করেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, হতাহত ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর আমাদের গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা রইল।
আরও পড়ুন
ভিয়েতনামে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯০
এশিয়ায় হঠাৎ দুর্যোগের ঘনঘটা, দেশে দেশে বাড়ছে প্রাণহানি
ড. মুহাম্মদ ইউনূস চিঠিতে লিখেছেন, একটি জলবায়ু-সংবেদনশীল দেশ হিসেবে আমরা এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক কষ্ট এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির গভীরতা উপলব্ধি করি। শোকের এই মুহূর্তে আমরা প্রার্থনা করি—মৃতদের আত্মার চিরশান্তির জন্য এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য।
আমরা আশা করি ভিয়েতনাম শিগগির এই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনে সফল হবে। প্রয়োজনে ভিয়েতনামকে সর্বতোভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানে বাংলাদেশ সদাপ্রস্তুত বলে চিঠিতে জানান প্রধান উপদেষ্টা।
এমইউ/বিএ