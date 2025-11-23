ভিয়েতনামে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯০
ভিয়েতনামে ভয়াবহ বন্যায় এখন পর্যন্ত ৯০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরও ১২ জন। কয়েকদিন ধরে সেখানে ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসের পর রোববার (২৩ নভেম্বর) পরিবেশ মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর এএফপির।
পরিবেশ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত ১৬ নভেম্বর থেকে ৬০ জনেরও বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পাহাড়ি মধ্য ডাক লাক প্রদেশে। সেখানে কয়েক হাজার বাড়িঘর প্লাবিত হয়েছে।
অক্টোবরের শেষের দিক থেকে দক্ষিণ-মধ্য ভিয়েতনামে অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং জনপ্রিয় পর্যটন এলাকাগুলো কয়েক দফা বন্যার কবলে পড়েছে।
গত সপ্তাহে উপকূলীয় নাহা ট্রাংয়ের পুরো শহর প্লাবিত হয়েছে, অন্যদিকে দা লাট পর্যটন কেন্দ্রের আশপাশে ভয়াবহ ভূমিধস আঘাত হেনেছে।
পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বন্যা বা ভূমিধসের কারণে রোববার জাতীয় মহাসড়কের বেশ কয়েকটি স্থান অবরুদ্ধ ছিল এবং রেলপথের কিছু অংশ এখনও স্থগিত রয়েছে।
গত সপ্তাহে দশ লাখেরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন থাকার পর ১ লাখ ২৯ হাজারেরও বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। রোববার পরিবেশ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্যার কারণে পাঁচটি প্রদেশে প্রায় ৩৪৩ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভিয়েতনামে ২৭৯ জন নিহত বা নিখোঁজ হয়েছে এবং ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবণতা রয়েছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়ার পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা।
টিটিএন