দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সিইসির সাক্ষাৎ, তফসিল সন্ধ্যায় অথবা কাল

দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সিইসির সাক্ষাৎ, তফসিল সন্ধ্যায় অথবা কাল
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আজ (বুধবার) সাক্ষাৎ করবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
এদিন (১০ ডিসেম্বর) দুুপুর ১২টায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সিইসির এই স্বাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণত রেওয়াজ অনুসারে তফসিল ঘোষণার আগে এই স্বাক্ষাৎ হয়ে থাকে।
এদিনই জাতির উদ্দেশে সিইসির একটি ভাষণ রেকর্ড করা হবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে। এই ভাষণেই ভোটের তফসিল ঘোষণা হবে।
নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ভোটের প্রস্তুতির বিষয়ে জানান, আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। তফসিল ঘোষণা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। তফসিল ঘোষণার জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সবই নিয়ে রেখেছে ইসি। বুধবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে পুরো কমিশন। এদিন সিইসির ভাষণ রেকর্ড করা হবে, যেখানে থাকবে নির্বাচনের তফসিল। আর পরবর্তীতে তা প্রচার করা হবে।
নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ জানান, বুধবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সন্ধ্যায় অথবা বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) তফসিল ঘোষণা করা হবে।
