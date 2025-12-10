আজ পদত্যাগ করতে পারেন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ
আজ বুধবারের (১০ ডিসেম্বর) মধ্যে পদত্যাগ করতে পারেন সরকারের থাকা দুজন ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
মাহফুজ আলম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সময় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।
নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই এই দুইজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করতে পারেন বলে উপদেষ্টা পরিষদের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। তবে তিনি নাম প্রকাশ করতে চাননি।
তিনি জানিয়েছেন, আজ কিংবা কালকের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে। ছাত্র প্রতিনিধি দুই উপদেষ্টার পদত্যাগের বিষয়ে সবাই একমত। সে হিসেবে তাদের বুধবারের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা।
বুধবার জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমদ। সচিবালয়ে বিকেল ৩টায় সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন হবে বলে মন্ত্রণালয়ের এক কর্মসূচিতে জানানো হয়েছে।
কী বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন সেটি কর্মসূচিতে উল্লেখ করা না হলেও উপদেষ্টা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলবেন বলে এতে জানানো হয়েছে।
তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, উপদেষ্টা সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর পদত্যাগ করতে পারেন। একই সঙ্গে মাহফুজ আলমও আজকে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন।
এ বিষয়ে কথা বলার জন্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং আসিফ মাহমুদের দপ্তরে যোগাযোগ করেও দায়িত্বশীল কেউ কথা বলতে রাজি হননি।
দুই ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টার দায়িত্বে থাকলে নির্বাচন প্রভাবিত হতে পারে, কারণ তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্ল্যাটফর্ম থেকে এসেছেন। ইতোমধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামের রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। আগামী নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণও করছে।
তাই দুই ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টার দায়িত্বে না থাকার বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদের সবাই একমত বলে জানা গেছে। এছাড়া আসিফ মাহমুদের আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা কিছুদিন ধরে আলোচিত হচ্ছিল। ঢাকা থেকে নির্বাচন করার কথা তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন। তবে তিনি কোন আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।
এছাড়া এর আগে আসিফ মাহমুদ নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন- তফসিলের আগে তিনি পদত্যাগ করবেন।
মাহফুজ আলম নির্বাচনে প্রার্থী হবেন কিনা কিংবা হলেও কোন দল থেকে কোন আসনে হতে পারেন- এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। মাহফুজ আলমের গ্রামের বাড়ির লক্ষ্মীপুর-১ আসনে।
মাহফুজ আলম গত বছরের ২৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি নিয়োগ পান। এরপর ওই বছরের ১০ নভেম্বর উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন তিনি। কিন্তু তখন তাকে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এরপর মো. নাহিদ ইসলাম তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে এনসিপি গঠন করেন। চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পান মাহফুজ আলম।
অন্যদিকে আসিফ মাহমুদ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের শুরুতেই উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি প্রথমে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। পরে শ্রম মন্ত্রণালয় বাদ দিয়ে তাকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সময় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
