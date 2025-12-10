  2. জাতীয়

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রস্তাবিত পাকিস্তান–চীন ব্লকে বাংলাদেশ চাইলে যেতে পারে

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন

ভারতকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান যে নতুন ব্লক তৈরির কথা বলছে সেখানে বাংলাদেশ চাইলে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভারতকে বাদ দিয়ে নেপাল বা ভুটানের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে গ্রুপিং করা সম্ভব না। আমাদের কথা বাদ দিলাম। আমাদের (বাংলাদেশের) পক্ষে সম্ভব। কিন্তু নেপাল বা ভারতের পক্ষে সম্ভব না। উনি (পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার) একটা কথা বলেছেন, কোনো এককালে হয়তো এটার অগ্রগতি হতেও পারে।

বাংলাদেশ, চীন ও পাকিস্তান নিয়ে সম্প্রতি একটি ত্রিপক্ষীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এটি এ অঞ্চল ও এ অঞ্চলের বাইরের অন্যান্য দেশকে নিয়ে আরও সম্প্রসারিত হতে পারে। গত বুধবার ‘ইসলামাবাদ কংক্লেভ’ ফোরামে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এ মন্তব্য করেছেন। ইসহাক দার বলেন, আমরা একজন জিতলে, অন্যজন হারবে এমন নীতির পক্ষে নই।

