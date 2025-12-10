  2. জাতীয়

সচিবালয় ভাতার দাবিতে অবরুদ্ধ অর্থ উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সচিবালয়ে ভাতার দাবিতে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন কর্মচারীরা। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার পর থেকে কর্মচারীরা দলবেঁধে এসে সচিবালয়ের ১১ নম্বর ভবনের চতুর্থ তলায় অর্থ উপদেষ্টার দপ্তরের সামনে অবস্থান নিয়েছেন।

তারা সচিবালয়ের ভাতার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। তারা জানিয়েছেন সচিবালয় ভাতার গেজেট জারি করা ছাড়া তারা যাবেন না।

সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের একাংশের সভাপতি বাদিউল কবিরের নেতৃত্বে কর্মচারীরা উপদেষ্টাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

