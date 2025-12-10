সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস রাষ্ট্রপতির

সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস রাষ্ট্রপতির
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অর্থবহ করতে ‘প্রয়োজনীয়’ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল রোববার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান। এর আগে নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোটের অগ্রগতি তুলে ধরেন।
ইসি সচিব বলেন, নির্বাচন-পূর্ব প্রস্তুতি এবং অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও অবহিত করার জন্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। রাষ্ট্রপতিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে বিষয়গুলো আপডেট করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভোটার তালিকা।
‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট—এই দুটি বিষয় কীভাবে আমরা করবো, ব্যালট পেপারগুলো কীভাবে তৈরি করা হচ্ছে, এগুলোর রং কী হবে, ব্যালট পেপার কীভাবে একজন ভোটারকে দেওয়া হবে, ভোট গণনার পদ্ধতি কী হবে—এগুলো বিস্তারিত উনি (রাষ্ট্রপতি) জানতে চেয়েছেন। আমরা আমাদের দিক থেকে উনাকে বিস্তারিত জানানোর পর উনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।’
আখতার আহমেদ বলেন, আমরা যে ভোটের সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়েছি (সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত) এ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হয়েছে জানিয়ে রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। উনি অত্যন্ত মন দিয়ে যেটা জেনেছেন সেটা হচ্ছে ‘আউট অফ কান্ট্রি ভোটিং’ এবং ‘ইন কান্ট্রি পোস্টাল ভোট’। এ সম্পর্কে পদ্ধতিগত বিন্যাস ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো শুনে উনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।
‘উনি সার্বিকভাবে আমাদের বলেছেন, নির্বাচন কমিশন এগিয়ে যাচ্ছে। একটি ভালো, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য যতটুকু সাহায্য-সহযোগিতা এবং সহানুভূতি উনার দিক থেকে দেওয়ার সুযোগ আছে, উনি তারচেয়ে বেশি ছাড়া কম দেবেন না।’
ইসি সচিব বলেন, (তফসিল নিয়ে) আজকে বিকেল ৪টার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ রেকর্ড করা হবে। এখন সম্ভবত প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্যার সবার সঙ্গে বসে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করে তফসিল কখন ঘোষণা করবেন সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। কাজেই যখনই আমি সিদ্ধান্তটা জানতে পারবো, আপনাদের সেটা জানিয়ে দেবো।
‘আপাতত এইটুকুই, একটু অপেক্ষা করেন। হয়তো আমি ঘণ্টাখানেক পর অথবা দুই ঘন্টা পর আপনাদের আরেকটি আপডেট দিতে পারবো’- যোগ করেন ইসি সচিব।
এমওএস/এমকেআর/জেআইএম