তফসিলের পর অনুমোদনহীন সমাবেশের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেবে ডিএমপি

তফসিলের পর অনুমোদনহীন সমাবেশের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেবে ডিএমপি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল শিগগির ঘোষণা করা হবে। তফসিলের পর অনুমোদনহীন ও বেআইনি জনসমাবেশ, মিছিল ও আন্দোলন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যে কোনো ধরনের অবৈধ কর্মসূচির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবাইকে আইন মেনে চলার আহ্বান। তফসিল ঘোষণার পর অনুমোদনহীন যেকোনো সমাবেশ বা কর্মসূচির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ডিএমপি নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছে।
