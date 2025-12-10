গ্রাম ও জেলা শহরে নির্বাচনের জোয়ার বইছে: প্রেস সচিব
গ্রাম ও জেলা শহরসহ সর্বত্র নির্বাচনের জোয়ার বইছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
তিনি বলেন, সরকারের তরফ থেকে বারবার একই কথা বলছি নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে হবে। আমাদের সরকার বলছে এবং আমরা যখন গ্রামে বা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে (জেলা শহর) যাই, আমরা দেখেছি সেখানেও নির্বাচনের জোয়ার বইছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দুই উপদেষ্টার পদত্যাগের খবর জানানোর পর গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
প্রেস সচিব বলেন, কিছু কিছু তথাকথিত কমেন্টেটর যারা ইউটিউবে বা বিভিন্ন টিভিতে বসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি না- তা নিয়ে কনফিউশন ছড়িয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু তথাকথিত সিনিয়র সাংবাদিক আছেন। তারা এসব কথা বলে হয়তো কিছু ভিউ পাচ্ছিলেন। কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই বলছি নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে এবং প্রধান উপদেষ্টা এ বিষয়ে সবাইকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলেছেন।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সরকার গ্রহণ করছে। আজও সারাদেশে ইউএনএদের এ বিষয়ে অ্যাড্রেস করেছেন প্রধান উপদেষ্টা।
