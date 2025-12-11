  2. জাতীয়

বিজয় দিবস উদযাপনে বিশেষ কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
আগামী ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ব্যাপক আকারে বিশেষ কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এসব কর্মসূচির মধ্যে—বিজয় দিবসের দিন বেলা ১১টা থেকে ঢাকার তেজগাঁওয়ে পুরোনো বিমানবন্দরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী পৃথকভাবে ফ্লাই পাস্ট মহড়া পরিচালনা করবে। চলবে বিজয় দিবসের বিশেষ ব্যান্ড-শো।

বেলা ১১টা ৪০ মিনিট থেকে ‘টিম বাংলাদেশ’র ৫৪ জন প্যারাট্রুপার স্বাধীনতার ৫৪ বছর উদযাপনে পতাকা হাতে স্কাইডাইভিং করবেন।

গতকাল বুধবার (১০ ডিসেম্বর) জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গণিসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিজয় দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতির খোঁজ নেন।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি
এসব তথ্য জানান।

