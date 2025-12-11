  2. লাইফস্টাইল

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে

শাড়ির সাজকে আধুনিক আর গ্ল্যামারাস করতে ব্লাউজ এখন এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক কাটিং, ডিজাইন আর রঙের সমন্বয় মিলিয়ে ব্লাউজই হয়ে উঠছে পুরো লুকের ‘হাইলাইট’। বিশেষ করে স্লিভলেস বা হাতাকাটা ব্লাউজ যা এখনকার ফ্যাশনপ্রেমী তারকাদের প্রথম সারির পছন্দ। ইনস্টাগ্রামে চোখ রাখলেই দেখা যায়, তারকারা নানা ধরণের স্লিভলেস ব্লাউজে নিজেদের শাড়ির স্টাইলকে নতুনভাবে উপস্থাপন করছেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক তাদের নজরকাড়া কিছু লুক।

অভিনেত্রী মিমের পরনে থাকা সাধারণ সুতি শাড়িও হয়ে উঠেছে দারুণ আকর্ষণীয়। কারণ তার পরা সাদা কুরুশকাঁটা হলটার নেক ব্লাউজ। ব্লাউজটির নিচের দিকে রঙিন বিডসের নকশা পুরো লুকটিকে দিয়েছে এক মিষ্টি, হালকা ঝলমলে ফিনিশ।

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

ফ্লোরাল শাড়িতে সাদার সৌন্দর্য আরও ফুটে ওঠে। সাদা ফুলেল শাড়ির সঙ্গে মিম পরেছেন একরঙা সাদা ডিপ হলটার নেক ব্লাউজ-যা পুরো স্টাইলকে দিয়েছে মিনিমাল কিন্তু অত্যন্ত এলেগ্যান্ট একটা আবেদন।

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

সবুজ ফুলেল শাড়ির সঙ্গে মিম বেছে নিয়েছেন একই শেডের স্লিভলেস ব্লাউজ। ব্লাউজটি সাদামাটা হলেও নজর কাড়ছে জমিনজুড়ে থাকা স্ট্রাইপ প্যাটার্নের সূক্ষ্ম সিকুইন কাজ-যা শাড়ির রঙ ও ডিজাইনকে আরও বেশি মানিয়ে নিয়েছে।

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

অন্যদিকে অভিনেত্রী টয়ার লুক একেবারেই ভিন্ন। সাদা বেইসের ওপর ল্যাভেন্ডার সিকুইন দেওয়া হলটার নেক ব্লাউজ আর হালকা ফ্লোরাল শাড়িতে তার উপস্থিতি যেন এক কোমল, স্বপ্নিল অনুভূতি তৈরি করে।

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

অভিনেত্রী রুনা খান বেছে নিয়েছেন সিকুইন আর পার্ল-সজ্জিত একটি স্লিভলেস ব্লাউজ। শিয়ার ফেব্রিক শাড়ির সঙ্গে এই ব্লাউজ তার লুকে এনেছে অসাধারণ ঝলক এবং হালকা গ্লামারের টাচ।

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

অভিনেত্রী জয়া আহসানের অলিভ গ্রিন হলটার নেক ব্লাউজে নেকলাইনের চারপাশে ছোট ছোট ডলারের অলংকরণ নজর কেড়েছে। আর এর সঙ্গে মানানসই একটা জামদানিতে জয়ার লুক ফুটে উঠেছে পুরোপুরি প্রাকৃতিক, হালকা ও ফুরফুরে আবহে।

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

লাল জামদানি আর লাল রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ, অভিনেত্রী ভাবনার এই কম্বিনেশন যেন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দারুণ সমন্বয়। ব্লাউজের পেছনে সম রঙের বাঁধুনি ডিজাইন পুরো লুকটিতে এনেছে আরও এক স্তরের শৈল্পিক ছোঁয়া।

স্লিভলেস ব্লাউজে তারকাদের স্টাইলের ঝলক

শেষে রয়েছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল, যিনি বহুরঙা শাড়ির সঙ্গে পরেছেন একরঙা, আরামদায়ক ফেব্রিকের সাদা স্লিভলেস ব্লাউজ। তার এই মনোক্রোম ব্লাউজ রঙিন শাড়ির মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য তৈরি করেছে, যা পুরো লুককে দিয়েছে প্রাকৃতিক ও স্টাইলিশ এক মাত্রা।

