এক ম্যাচের ঘটনায় নিষিদ্ধ রিয়াল মাদ্রিদের চার ফুটবলার

প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের নিয়মিত একাদশের চার খেলোয়াড়। গত সপ্তাহান্তে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণেই তাদের বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রিয়াল মাদ্রিদ রোববার সেল্টার কাছে ২-০ ব্যবধানে হতাশাজনক পরাজয়ের শিকার হয়। তবে একমাত্র দুঃসংবাদ ছিল না এই হার। ম্যাচ চলাকালীন ফ্রান গার্সিয়া ও আলভারো কাররেসা দুইবার হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখে মাঠ ছাড়েন।

অন্যদিকে, বেঞ্চ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানোয় এনদ্রিক ও দানি কারভাহালকেও লাল কার্ড দেখানো হয়।

ম্যাচের তিনদিন পর চার খেলোয়াড়ই জানতে পারেন তাদের শাস্তির মাত্রা। সাংবাদিক আরাঞ্চা রদ্রিগেজের জানিয়েছেন, কাররেসা, এনদ্রিক এবং কারভাহালকে লা লিগার পরবর্তী দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে ফ্রান গার্সিয়া এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করবেন।

