সুমাইয়া ইসলাম পেলেন ফ্রাঙ্কো-জার্মান মানবাধিকার পুরস্কার
নারী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্রের (বিএনএসকে) নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম পেয়েছেন ২০২৫ সালের ফ্রাঙ্কো-জার্মান মানবাধিকার ও আইনের শাসন পুরস্কার।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার ফ্রাঙ্কো-জার্মান দূতাবাসে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠানে তার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জঁ-মার্ক সেরে-শারলে এবং জার্মান রাষ্ট্রদূত র্যুডিগার লোটৎস।
ফ্রান্স ও জার্মানি ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষায় অসাধারণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে যৌথভাবে এ সম্মাননা দিয়ে আসছে।
আয়োজকরা জানান, বিশেষ করে নারী, অভিবাসী নারী শ্রমিক, যৌনকর্মী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের নিষ্ঠা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুমাইয়া ইসলাম এ পুরস্কার অর্জন করেছেন।
সুমাইয়া ইসলাম বিএনএসকে ও বমসাসহ তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং অভিবাসী নারীদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন।
ফ্রাঙ্কো-জার্মান দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়, তার অ্যাডভোকেসি এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নারী শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ।
পুরস্কার নেওয়ার পর সুমাইয়া ইসলাম বলেন, ‘এটি আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ফ্রাঙ্কো-জার্মান মানবাধিকার পুরস্কার পেয়ে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। ১৯৮৭ সাল থেকে আন্দোলন, প্রচারাভিযান ও অ্যাডভোকেসিতে যুক্ত আছি এবং পরে বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নাগরিক সমাজ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই স্বীকৃতি আমার কাজ ও বিএনএসকের প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বব্যাপী নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা ও অগ্রগতির জন্য আমাদের উদ্যোগকে এগিয়ে নেবে।’
ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জঁ-মার্ক সেরে-শারলে বলেন, ‘নারীর অধিকার ছাড়া মানবাধিকার সম্ভব নয়। ফ্রান্স বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষকদের পাশে রয়েছে এবং ২০২৫ সালের ফ্রাঙ্কো-জার্মান মানবাধিকার ও আইনের শাসন পুরস্কার অর্জনের জন্য সুমাইয়া ইসলামকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।’
জার্মান রাষ্ট্রদূত র্যুডিগার লোটৎস বলেন, ‘এ বছরের ফ্রাঙ্কো-জার্মান পুরস্কার এমন এক বাংলাদেশি কর্মীকে সম্মান জানাচ্ছে, যার কাজ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সাহস ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন। লিঙ্গসমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তৃণমূল মানবাধিকার রক্ষকদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবিক মর্যাদা রক্ষায় যারা প্রতিদিন কাজ করেন, জার্মানি ও ফ্রান্স তাদের পাশে রয়েছে।’
এর আগে ২০১৭ সালে এ পুরস্কার পান অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা আদিলুর রহমান খান এবং ২০১৬ সালে আর্টিকেল ১৯-এর তাহমিনা রহমানকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছিল।
