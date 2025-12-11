  2. দেশজুড়ে

সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি, হাসপাতাল থেকে গুলি-চাকুসহ যুবক আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল থেকে গুলি-চাকুসহ রাসেল মুন্সি (৪০) নামে একজনকে আটক করেছে হাসপাতাল পুলিশ।

পুলিশ জানায়, বুধবার রাতে রাসেল শপিংব্যাগ হাতে হাসপাতালের তৃতীয় তলার বিভিন্ন করিডোরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন। তার চলাফেরায় অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাসপাতালের পুলিশ বক্সে নিয়ে আসেন। পুলিশ বক্সে এনে তার হাতে থাকা শপিংব্যাগ তল্লাশি করা হয়। এসময় ব্যাগের ভেতর থেকে একটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেলের গুলি, একটি ধারালো চাকু, দুটি স্টিলের হুক এবং তিনটি সেলাইরেঞ্জ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে কোতোয়ালি থানা পুলিশকে জানানো হয়।

আটক রাসেল মুন্সি খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রামের মৃত সবুর মুন্সির ছেলে।

যশোর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) কাজী বাবুল জানান, তিনি কেন এসব সরঞ্জাম নিয়ে হাসপাতালের ভেতরে ঘোরাফেরা করছিলেন, তার উদ্দেশ্য কী ছিল, কোনো নাশকতা বা অপরাধমূলক পরিকল্পনার সঙ্গে তিনি জড়িত কি না এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মিলন রহমান/এফএ/জেআইএম

