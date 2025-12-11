নতুন ওয়াকফ প্রশাসক হলেন শাহীন হোসেন

নতুন ওয়াকফ প্রশাসক হলেন শাহীন হোসেন
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের নতুন ওয়াকফ প্রশাসক হয়েছেন অর্থ বিভাগে সংযুক্ত যুগ্ম-সচিব মো. শাহীন হোসেন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
অন্যদিকে, বর্তমান ওয়াক্ফ প্রশাসক মো. নূর-ই-আলমকে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এসব কর্মকর্তা ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে বদলি করা কর্মস্থলে যোগদান করবেন, অন্যথায় ১১ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) হবেন।
আরএমএম/এমআইএইচএস