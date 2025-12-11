  2. জাতীয়

ট্রেনে ভুল করে ফেলে যান মোবাইল ফোন-ব্যাগ, ৯৯৯ ফোনকলে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

গাইবান্ধা থেকে রংপুরের কাউনিয়াগামী জিহাদ নামের এক যাত্রী ট্রেনে মোবাইল ফোন ও ব্যাগসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে নেমে পড়েন। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোনকলে বিষয়টি জানানো হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেগুলো উদ্ধার করে সৈয়দপুর রেলওয়ে পুলিশ।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) জাতীয় জরুরি সেবার গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানান। গত মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।

আনোয়ার সাত্তার বলেন, রংপুরের কাউনিয়া রেলস্টেশন থেকে জিহাদ নামে একজন যাত্রী ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ নম্বরে ফোন করে জানান, শান্তাহার থেকে বুড়িমারীগামী করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে তিনি গাইবান্ধা থেকে উঠে কাউনিয়া স্টেশনে নেমে পড়েন। কিন্তু ভুলে তার ট্রাভেল ব্যাগটি ট্রেনের ‘ঘ’ বগিতে ফেলে আসেন, ব্যাগের ভেতরে একটি রেডমি স্মার্ট মোবাইল ফোন, দরকারি কাগজপত্র এবং কাপড়চোপড় ছিল। তিনি ব্যাগটি উদ্ধারে সহযোগিতার জন্য ৯৯৯ নম্বরে অনুরোধ জানিয়ে ফোনকল করেন।

তিনি বলেন, ৯৯৯ কলটেকার কনস্টেবল রুমা আক্তার কলটি গ্রহণ করে তাৎক্ষণিকভাবে সৈয়দপুর রেলওয়ে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ব্যাগটি উদ্ধারে ব্যবস্থা নিতে জানান।

এরপর সৈয়দপুর রেলওয়ে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে কর্তব্যরত কাউনিয়া রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির দলটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা ফেলে আসা মোবাইল ফোনসহ ব্যাগটি উদ্ধার করে কাউনিয়া ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। কলারকে খবর দেওয়া হলে তিনি কাউনিয়া ফাঁড়ি থেকে ব্যাগটি নিয়ে যান।

