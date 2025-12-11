হজে বাংলাদেশি ২০% যাত্রী যাবেন মদিনা দিয়ে, ফিরবেন ৩০ শতাংশ

হজে বাংলাদেশি ২০% যাত্রী যাবেন মদিনা দিয়ে, ফিরবেন ৩০ শতাংশ
সৌদি আরবের সঙ্গে হওয়া হজ চুক্তি অনুযায়ী আগামী বছর (২০২৬ সাল) হজে মদিনা দিয়ে ২০ শতাংশ বাংলাদেশি হজযাত্রী গমন এবং ৩০ শতাংশ হজযাত্রী ফিরতে হবে। এমন নিয়মের কথা জানিয়ে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) লিড হজ এজেন্সিগুলোর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
চিঠিতে বলা হয়, হজ চুক্তি ২০২৬ (১৪৪৭ হিজরি) মোতাবেক সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের মোট হজযাত্রীর ২০ শতাংশ মদিনার প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আব্দুল আজীজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে সৌদি আরব গমন এবং ৩০ শতাংশ প্রত্যাগমন (ফেরা) করবেন। সে প্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের হজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সব লিড এজেন্সিকে এভাবে হজযাত্রীদের মদিনা আল মোনাওয়ারা দিয়ে সৌদি আরব গমন এবং প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
এ অবস্থায় আগামী হজ মৌসুমে প্রিন্স মোহাম্মদ বিন আব্দুল আজীজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে সৌদি আরব গমন ও প্রত্যাগমনের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে।
গত ১১ নভেম্বর বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবের হজ চুক্তি হয়। এ বছর বাংলাদেশের মোট ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালন করবেন। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে।
আরএমএম/এমআইএইচএস