কারওয়ান বাজারে সড়ক অবরোধ করে মুঠোফোন ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সার্ক ফোয়ারা মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা/ ছবি- জাগো নিউজ

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারা মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সংস্কার, একচেটিয়া সিন্ডিকেট প্রথা বিলোপ এবং মুঠোফোনের উন্মুক্ত আমদানির সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে বিক্ষোভ করছেন তারা।

সার্ক ফোয়ারা মোড়ে অবরোধের ফলে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে ব্যবসায়ীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির তেজগাঁও জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মোহাম্মদ আক্কাছ আলী।

বিক্ষোভের এক পর্যায়ে সড়কে কাঠ ও বাঁশের টুকরো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন আন্দোলনকারী ব্যবসায়ীরা।

সহকারী কমিশনার আক্কাছ আলী বলেন, দাবি আদায়ে মুঠোফোন ব্যবসায়ীরা সার্ক ফোয়ারা মোড় অবরোধ করেছেন। এতে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা সড়ক অবরোধ করে হ্যান্ড মাইকে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। প্রধান উপদেষ্টার তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

