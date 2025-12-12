জনসভা করতে পুলিশকে ২৪ ঘণ্টা আগে অবহিত করতে হবে: ইসি
কোনো প্রার্থী জনসভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে জনসভার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) এক প্রজ্ঞাপনে ইসি এই তথ্য জানিয়েছে।
ইসি জানায়, পুলিশ কর্তৃপক্ষ জনসভা স্থানে চলাচল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নির্বাচনি প্রচারণা শুরুর পূর্বে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির প্রস্তাব দিতে হবে। একই স্থানে ও একই সময়ে একাধিক দল বা প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণা কর্মসূচির ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমন্বয় করবে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ডের ওপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ড টাঙ্গানো যাবে না এবং উক্ত ফেস্টুন, ব্যানার ও বিলবোর্ডের কোনো প্রকার ক্ষতি বা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাবে না।
এমওএস/এমএমকে/এএসএম