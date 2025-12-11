  2. জাতীয়

লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রদূত ময়নুলের পরিচয়পত্র পেশ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৪৭ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রদূত ময়নুলের পরিচয়পত্র পেশ
লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করেন রাষ্ট্রদূত ময়নুল ইসলাম

পোল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও লিথুয়ানিয়ার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত মো. ময়নুল ইসলাম লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপতি গিতানাস নাউসেদার কাছে নিজের পরিচয়পত্র পেশ করেছেন।

স্থানীয় সময় সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ভিলনিয়াসের রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে পরিচয়পত্র পেশের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। পরে রাষ্ট্রপতি নাউসেদা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন।

বৈঠকের শুরুতে ময়নুল ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দেন।

এর আগে রাষ্ট্রদূত লিথুয়ানিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী টরিকাস ভ্যালিস, রাষ্ট্র ও কূটনৈতিক প্রোটোকল বিভাগের মহাপরিচালক জুরাতে লোশিয়েনে এবং গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সিনিয়র কাউন্সেলর ক্রিস্টিনা বাবিচিয়েনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন।

বৈঠকগুলোতে বাংলাদেশ-লিথুয়ানিয়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের সুযোগ, রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং জলবায়ু–সম্পর্কিত উদ্যোগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বিশেষভাবে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নাগরিকদের লিথুয়ানিয়ার টিআরপি ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করতে ঢাকায় ভিএফএস সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব জোরালোভাবে তুলে ধরেন। লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই এ বিষয়ে ইতিবাচক অবস্থান ব্যক্ত করেন।

জেপিআই/এমকেআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।