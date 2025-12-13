  2. দেশজুড়ে

হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশালে মশাল মিছিল

প্রকাশিত: ০২:৫১ এএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশালে মশাল মিছিল

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশাল নগরীতে মশাল মিছিল বের করেছেন শিক্ষার্থীরা। এসময় হামলাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে তারা।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে বরিশাল বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে একটি মিছিল নিয়ে নথুল্লাবাদ হয়ে নগরীর হাতেম আলী কলেজ চৌমাথায় শেষ করে।

পরে সেখানে হাতেম আলী কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক হয়ে সর্বস্তরের জুলাই যোদ্ধাদের ব্যানারে একটি মশাল মিছিল বের করে সিএনবি সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ ঘটনায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও মিছিল করেছে।

বক্তারা বলেন, ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপত্র হাদির ওপর প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চালানো হয়েছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাই।

