হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে সুনামগঞ্জে বিক্ষোভ
ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে সুনামগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ইসলামী আন্দোলনের উদ্যােগে পৌর শহরের জামতলা এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আলফাত স্কয়ার পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।
প্রতিবাদ সমাবেশে, ইসলামী আন্দোলন সুনামগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা শহিদুল ইসলাম পলাশী বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র হাদির ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে। না হয় জুলাই যোদ্ধারা বসে থাকবে না, আবারও মাঠে নামবে। আরও একটি গণঅভ্যুত্থান হবে।
সেই সঙ্গে বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে এই হামলার ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
লিপসন আহমেদ/এনএইচআর