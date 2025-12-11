  2. জাতীয়

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ১৬ মাসে দুই হাজারের বেশি আন্দোলন হয়েছে। এ আন্দোলন সামলাতে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, যা দেশের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

শফিকুল আলম বলেন, আন্দোলনগুলো শান্তিপূর্ণভাবে সামলানো ছিল সরকারের সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে কোথাও গুলি বা রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে কেবল টিয়ারের শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে। বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে গরম পানি বা মৃদু লাঠিচার্জের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

