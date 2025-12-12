মাথা গরম মোশাররফের ‘অস্থির মোকাম’

  2. বিনোদন

প্রকাশিত: ০২:৫০ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
চট করে মাথা গরম হয়ে যাওয়ার বদনাম আজীবন বয়ে বেড়াচ্ছেন মোকাম। রাগী মেজাজ আর হুটহাট সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বভাবের কারণে ঠিকমত কোনো কাজ টেকেনি তার, ভেঙে গেছে বেশ কয়েকটি বিয়ের প্রস্তাবও। এমন চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে চ্যানেল আইয়ের বিশেষ টেলিফিল্ম ‘অস্থির মোকাম’।

সুজিত বিশ্বাসের রচনায় টেলিফিল্মটি নির্মাণ করেছেন সোহেল রানা ইমন। মূল চরিত্র মোকামে রূপদান করেছেন অভিনেতা মোশাররফ করিম। বিজ্ঞপ্তিতে চ্যানেল আই জানিয়েছে, আজ (১২ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা ৫ মিনিটে প্রচার হবে ‘অস্থির মোকাম’।

চিত্রনাট্য নিয়ে পরিচালক ইমন জানিয়েছেন, মাথা গরম স্বভাবের জন্য জীবনজুড়ে হোঁচট খেতে থাকা মোকাম বিদেশ যাওয়ার আশায় পাঁচ লাখ টাকা দেয় দালাল ফারুক মুন্সিকে। মাসের পর মাস ঘুরেও ভিসা না পেয়ে বিয়ের চেষ্টা করলে কন্যাপক্ষ জানতে পারে তার বিদেশ যাত্রা নিশ্চিত নয়, ফলে বিয়েটিও ভেঙে যায়।

বিয়ের পোশাক পরে ক্ষুব্ধ মোকাম ছুটে যায় দালাল ফারুকের গ্রামের বাড়িতে, দাবি করেন হয় টাকা, নয়ত দিতে হবে ভিসা। সেখানে মোকামের এই কাণ্ডে বিয়ে ভেঙে যায় ফারুকের মেয়ে আফরিনার। এরপর আফরিনার সঙ্গে মোকামের সম্পর্কের গল্পেই এগিয়ে যাবে টেলিফিল্মটি।

টেলিফিল্মে কাজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ইমন বলেন, ‘মোশাররফ ভাই হচ্ছে একটা শেখার সমুদ্রের মতো, তার সঙ্গে কাজ করলে অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। উনি এতো সহযোগী একজন মানুষ। আমার বেশিরভাগ কাজই মোশাররফকে নিয়ে। তার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা সবসময় ভালো। টেলিফিল্মটি সিচুয়েশনাল কমেডি ঘরানার। আশা করছি দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে।’

মোশাররফ করিম ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন তানিয়া বৃষ্টি, সামান্থা পারভেজ, আমিন আজাদ, মারুফ মিঠু, হারুন শেখ, মাহবুবুর রহমানসহ আরও অনেকে।

