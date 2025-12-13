ফায়ার সার্ভিস
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারপাশ, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আগুন নেভানোর কাজ
কেরানীগঞ্জের বাবুবাজারে আগুন লাগা জমেলা টাওয়ারে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট। ভবনের দোকানের সাঁটার ও কলাপসিবল গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে কাজ করতে হচ্ছে। এজন্য আগুনের সোর্সের কাছে পৌঁছাতে বেগ পেতে হচ্ছে। এছাড়া আগুনের কারণে চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, এজন্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আগুন নেভানোর কাজ করতে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
তাজুল ইসলাম বলেন, আশপাশের ভবনগুলো আবাসিক ও বাণিজ্যিক মিক্সড ভবন। এখানে প্রচুর দোকানপাট রয়েছে, সবগুলো সাঁটার দিয়ে আটকানো। ভবনের নিচতলায় আগুনের সূত্রপাত, দোতলা ও তিনতলায় আগুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। এ কারণে আমাদের আগুন নেভানোর কাজ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। এখানে ঝুট গোডাউনসহ অন্যান্য মালামাল রয়েছে। ভবনের বেজমেন্টেও দোকানপাট রয়েছে। এ কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে সময় লাগছে।
তিনি বলেন, ভবনের দোকানের সাঁটার ও কলাপসিবল গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে কাজ করতে হচ্ছে। আগুনের সোর্সের কাছে পৌঁছাতে বেগ পেতে হচ্ছে। আমরা চারদিক থেকে অ্যাটাক করছি যাতে আগুন অন্যান্য ভবনে না ছড়িয়ে যায়।
আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে লে. কর্নেল তাজুল ইসলাম বলেন, এখনই সূত্রপাত বলা যাবে না, আগে আগুন নিয়ন্ত্রণ করবো, তারপর সূত্রপাত বলা যাবে।
তিনি আরও বলেন, ভবন থেকে এখন পর্যন্ত ম্যানুয়ালি সিঁড়ি দিয়ে ৪২ জনকে উদ্ধার করতে পেরেছি। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
ভবনে কেমিক্যালের কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক বলেন, এখানে কেমিক্যালের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। অযথা কেউ প্যানিক ক্রিয়েট না করি। এখানে যে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে তা ব্যাকড্রাফট। ব্যাকড্রাফট হলো একটা জায়গায় আগুন অথবা ধোঁয়া আটকে থাকলে খোলার পর যে শব্দ হয় সেটির শব্দ হয়েছে।
এর আগে শনিবার ভোর ৫টা ৩৭ মিনিটে আগুন লাগার খবর পেয়ে ৫টা ৪৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
প্রথমে ৮ ইউনিট নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করলেও পরে আরও ৬ ইউনিট যোগ দিয়ে সর্বশেষ ফায়ার সার্ভিসের ১৪টি ইউনিট কাজ করছে।
